В Нижегородской области отец обстрелял сына-полицейского

В Кулебакском районе Нижегородской области задержан 48-летний гражданин, выстреливший в своего сына - сотрудника полиции из травматического пистолета. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по пункту 3 части 2 статьи 111 УК России "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

По данным предварительного расследования, перед стрельбой задержанный был пьян. Сейчас он помещен под домашний арест. Пострадавшего оперировали, его жизни ничего не угрожает.