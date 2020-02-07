В Нижегородской области трое погибли в аварии с эвакуатором

Вчера вечером в Нижегородской области на федеральной трассе М-7 столкнулись легковушка и эвакуатор, в результате погибли три человека и один пострадал. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

Авария произошла в 20:23 на 389-м километре автодороги неподалеку от поселка Гнилицкие дворики. Столкнулись Škoda и тягач Mercedes-Benz. Пострадавшего пассажира иномарки доставили в "Городскую больницу скорой медицинской помощи" Дзержинска.

Сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы устанавливают все обстоятельства ДТП.