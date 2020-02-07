В Перми школьник встал на колени перед учителем, чтобы сходить в туалет

В Перми ученика не отпускали в туалет с урока, ради этого ему пришлось встать на колени. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аппарата регионального Уполномоченного по правам ребенка.

Об инциденте стало известно после того, как мать школьника обратилась к детскому омбудсмену Светлане Денисовой. Из рассказа женщины следовало, что в школе № 135 на уроке технологии ее сын и несколько одноклассников общались между собой. В наказание преподаватель заставил детей провести оба урока стоя.

На втором занятии, когда один из провинившихся учеников попросился выйти в туалет, ему было отказано. Мальчик несколько раз повторил свою просьбу и даже встал на колени, но учитель по-прежнему не разрешал выйти.

Как рассказала мать школьника, тот в итоге послушал одноклассников и вышел без разрешения.

Проверка, инициированная аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае, частично подтвердила сведения из рассказа женщины. Учителя, фигурировавшего в инциденте, уволили.