В Самаре проверят сообщения о живущем без газа и горячей воды ветеране

Прокуратура Самарской области проверит сообщения в сети о нарушении прав ветерана Великой Отечественной войны, сообщает региональное надзорное ведомство.

По данным Самарского реготделения Общероссийского народного фронта (ОНФ), с августа 2019 года в доме №18а по улице Балаковской в Советском районе Самары отсутствует газоснабжение. Газовая компания отключила газ после того, как коммерческая организация, прочищавшая дымоход, выписала акт об отсутствии тяги. Газ отключили, а о людях забыли больше чем на полгода. В результате, пять квартир остались без газа. Среди пострадавших жильцов оказалась 91-летняя ветеран Великой Отечественной Анастасия Андреевна Румянцева.

Оказалось, дом 1979 года постройки изначально был возведен с нарушениями.

- Здание в этой части имеет ненормативный чердак, высотой всего пол метра, - комментирует член регионального штаба ОНФ в Самарской области Дмитрий Волобоев. - В этом чердаке виден тот обрезок вентиляционной шахты, который в этом стояке квартир расположен, и он не доходит до перекрытий буквально 400 милиметров. Это серьезное нарушение, допущенное при строительстве. Но дать людям газ возможно в течение двух недель. Для этого нужно вскрыть небольшой участок кровли над шахтой, установить тепляк размером три на шесть метров, вскрыть нужный участок плиты и провести восстановительные работы.

В свою очередь, коммунальщики из управляющей компании уверяют, что для восстановления газоснабжения требуется срок до полугода.

В то же время городские власти после шумихи предложили ветерану пока пожить и поправить здоровье в одном из самарских пансионатов.