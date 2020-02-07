Видео: В нижегородском зоопарке бурая медведица родила тройню

В нижегородском зоопарке бурая медведица по кличке Ляля родила тройню. Об этом в социальных сетях сообщили сотрудники зверинца.

За медвежьим семейством в зоопарке следят с помощью установленных в берлоге камер видеонаблюдения.

- Тройня кормится у мамы под боком. Ляля время от времени просыпается, устраивается поудобнее, осматривает и облизывает малышей. А затем вновь погружается в сладкую дремоту. Такой образ жизни она будет вести вплоть до теплых весенних деньков, - говорится в сообщении.

В зоопарке уточнили, что спячка медведей длится примерно полгода. В это время у зверей снижается пульс, температура тела и уровень анаболизма, однако в случае опасности животное может быстро проснуться и восстановить все свои функции.