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07.02.2020 13:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Видео: В нижегородском зоопарке бурая медведица родила тройню

Текст: Яна Шамаева

В нижегородском зоопарке бурая медведица по кличке Ляля родила тройню. Об этом в социальных сетях сообщили сотрудники зверинца.

Фото: Instagram.com/stories/rostov_zoo_official
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За медвежьим семейством в зоопарке следят с помощью установленных в берлоге камер видеонаблюдения.

- Тройня кормится у мамы под боком. Ляля время от времени просыпается, устраивается поудобнее, осматривает и облизывает малышей. А затем вновь погружается в сладкую дремоту. Такой образ жизни она будет вести вплоть до теплых весенних деньков, - говорится в сообщении.

В зоопарке уточнили, что спячка медведей длится примерно полгода. В это время у зверей снижается пульс, температура тела и уровень анаболизма, однако в случае опасности животное может быстро проснуться и восстановить все свои функции.

Общество Природа Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород

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