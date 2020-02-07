В индустриальном парке "Преображенка" построили корпус для малого бизнеса

В Самарской области по инициативе правительства региона строятся высококлассные помещения для предприятий малого и среднего бизнеса. Теперь предприниматели могут размещать в индустриальном парке "Преображенка" свои производства и складские помещения.

Кроме того, благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" сейчас в "Преображенке" строится еще одно подобное здание, поскольку компании проявили большой интерес к уже возведенному корпусу.

- Мы привлекаем сюда малый бизнес современными площадями, хорошими условиями для работы людей и содержания товара, выстроенной системой безопасности. Все это создает идеальные условия для грузопотоков, - отметил руководитель компании-застройщика "СамараТрансАвто" Игорь Перлин.

"Преображенка" находится в Волжском районе, который граничит с Самарой. Площадку уже осваивают 13 резидентов, в том числе иностранные компании. Якорным резидентом парка "Преображенка" стала дочерняя компания одного из крупнейших производителей автокомпонентов в мире Robert Bosch GmbH - ООО "Роберт Бош Самара". В Самарской области есть еще один индустриальный парк - в Чапаевске. Якорным арендатором этой площадки стала немецкая компания "Кнауф", построившая завод по выпуску сухих строительных смесей.

Отметим, всестороннюю поддержку инвесторам в Самарской области оказывает "Агентство по привлечению инвестиций", которое работает с бизнесом в режиме "одного окна". Общий объем инвестиций в проекты, размещенные в "Преображенке" и Чапаевске, составил 7,5 миллиардов рублей. Эти предприятия создали более 5400 новых рабочих мест.

Компетентно

Дмитрий Богданов, министр экономического развития и инвестиций Самарской области:

- В 2020 году на территории индустриального парка "Преображенка" планируется завершить строительство логистического центра "Почты России". На днях мы рассмотрели этот проект на инвестиционном совете, присвоив ему статус стратегического Общий объем инвестиций превысит 1,3 миллиарда рублей. Этот проект даст региону более тысячи новых рабочих мест. Кроме того, сейчас ведутся переговоры о размещении на территории индустриального "Преображенка" пяти новых резидентов. По нашим прогнозам, через два-три года здесь не останется свободной земли, поэтому мы заранее готовим новые площадки в Новосемейкино, Чапаевске и других интересных для бизнеса локациях.