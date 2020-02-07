Губернатор Сергей Жвачкин подтвердил право Томской области на статус НОЦ

Томская область имеет все права и основания на статус мирового научно-образовательного центра (НОЦ). Это отметил губернатор региона Сергей Жвачкин, подчеркнув, что такое же мнение у президента Российской Академии наук Александра Сергеева.

Дискуссия по данному вопросу состоялась накануне Дня Российской науки. Губернатор Сергей Жвачкин принял участие в совместном расширенном заседании президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию, которое в Кремле провел глава государства Владимир Путин. В числе ключевых вопросов заседания - роль регионов в подготовке кадров для экономики и социальной сферы, решение задач, поставленных президентом в нацпроектах и Стратегии научно-технологического развития страны.

Комментируя итоги заседания, Сергей Жвачкин сказал, что президент ставит четкую задачу - система образования не должна быть оторвана от жизни. Она должна стать полноценным элементом экономического развития страны и регионов.

- Мы в Томской области закрепили это правило и в стратегии развития региона, и в федеральном проекте "ИНО Томск", который сегодня курирует вице-премьер Татьяна Голикова, - сообщил глава региона. - Глава государства делает акцент именно на эффективной интеграции науки и производства. По этому пути мы идем с учеными и производственниками, создавая в регионе научно-образовательный центр мирового уровня, работая над проектом "Большой университет" и проектом студенческого кампуса.

По мнению главы региона, особую роль в системе образования играет взаимодействие с реальным сектором экономики. И такая практика уже есть в Томске. Один из примеров - Томский политехнический университет (ТПУ), который вместе с индустриальными партнерами ведет работу в области энергетики будущего и освоения.

Как рассказал первый проректор ТПУ Андрей Яковлев, в эти дни на севере Томской области запущены объекты компании "Газпром нефть - Восток", снижающие нагрузку на экологию. В этом и других действующих проектах с индустриальными партнерами ТПУ выступает как ресурсный центр для их сопровождения. Еще один проект - "Палеозой", направленный на разработку технологий поиска и добычи трудноизвлекаемой нефти. При вузе создан центр подготовки и переподготовки специалистов нефтегазового дела Heriot-Watt.

- ТПУ - кадровый резерв многих компаний. Уже через два месяца после начала учебы наши студенты знают, куда пойдут работать. При этом в центре Heriot-Watt серьезнейший конкурс, туда стремятся попасть выпускники ведущих вузов России, - подчеркнул Андрей Яковлев.