На стройплощадке новосибирской ледовой арены установили тысячную сваю

На строительной площадке многофункциональной ледовой арены в Новосибирске установлена тысячная свая, полностью их установку рабочие завершат в течение месяца. Губернатор Андрей Травников провел выездное совещание и оценил темпы строительства нового хоккейного стадиона.

- Те организационные вопросы, которые необходимо было решить во втором полугодии 2019 года, были своевременно решены и с точки зрения завоза инертных материалов, полностью с использованием навигации, и с точки зрения привлечения подрядчиков на большой объем работ по устройству свайного поля, - подчеркнул глава региона.

Благодаря этим усилиям на сегодняшний день работа по установке свай закончена на две трети, а в ближайший месяц строители вобьют оставшиеся пятьсот 510 опор. Диаметр свай составляет 60 сантиметров, а глубина установки достигает 41 метра. Одновременно с этим уже в феврале подрядчик обязуется приступить к заливке фундамента.

- В течение лета мы будем наблюдать, как это сооружение "растет" из земли - будут монтироваться металлоконструкции, часть помещений к концу года даже подведут под кровлю. Очень важно синхронизировать работы и по строительству улично-дорожной сети, по коммунальным сетям, по станции метрополитена, со стартом работ по четвертому мосту, - отметил Андрей Травников.

По словам министра строительства области Ивана Шмидта, каждая свая проходит жесткие испытания, при этом заданные параметры проверки превышают необходимые в полтора-два раза. На региональный минстрой возложены задачи по координации возведения ледового дворца, автомобильных дорог, сооружений инженерной инфраструктуры и благоустройства прилегающей территории.

Срок ввода арены определен, уже в июле-августе 2022 года на спортивной площадке проведут первые тестовые соревнования. При этом одновременно с ареной должны быть введены в строй все сопутствующие объекты. Уже начались производственные работы на автодорогах, подготовлена проектная документация и экспертиза по строительству станции метро "Спортивная", заключен контракт по производству строительно-монтажных работ на очистных сооружениях.