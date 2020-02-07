Новосибирские ученые разработали медицинские маски, убивающие вирусы

Специалисты Института химии твердого тела и механохимии (ИХТТМ) СО РАН создали медицинские маски нового поколения, способные не просто останавливать, но и убивать вирусы. Ученые полагают, что разработка будет эффективна и против коронавируса.

Как передает официальное издание СО РАН "Наука в Сибири", новосибирские химики предложили в качестве основы для масок использовать разработанный в НИИ материал, состоящий из состоит из мельтблауна и наносеребра. По заказу одной из частных компаний материал прошел испытания в научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор". Было доказано, что живые микроорганизмы через такой барьер не проходят. В частности, испытания проходили на вирусе гриппа А и на двух типах бактерий - стафилококке и E. coli.

- Мельтблаун используется во внутреннем слое обычной трехслойной медицинской маски. Это синтетический нетканый материал из очень тонких полипропиленовых микроволокон, имеющих диаметр порядка одного микрона. Обычно он пропитывается водоотталкивающей смесью. Мы же обрабатываем мельтблаун ионами серебра, - объясняет завлабораторией электрохимии гетерогенных систем ИХТТМ СО РАН кандидат химических наук Александр Медведев.

По словам ученого, такое соединение моментально убивает вирус. Но еще один плюс нового материала состоит в эффективной длительности использования масок. Если обычные рекомендуется менять каждые полтора-два часа, то маска из созданного в Новосибирске материала будет эффективно бороться с вирусами до десяти часов. И это в условиях непрерывного воздействия патогенной среды.

Кроме того, маска с наночастицами серебра может самоочищаться - если снять ее на ночь, утром она будет готова для повторного использования. Если разработку удастся запустить в серийное производство, стоимость одной маски будет немногим выше, чем обычной.

По мнению ученых, новая маска должна справляться и с новым коронавирусом, хотя такие испытания не проводились.

- Если вирус гриппа А уничтожается нашим материалом, то, скорее всего, и другие вирусы, вызывающие инфекции дыхательных путей, должны подвергаться подобному же воздействию, - считает главный научный сотрудник ИХТТМ СО РАН академик Николай Ляхов. - Кроме того, вдыхаемые убитые вирусы могут выступать еще и в качестве вакцины, формируя у человека иммунитет. Это надо проверять в первую очередь, что, к сожалению, не в компетенции нашего института.