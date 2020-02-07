Новосибирские ученые разработали медицинские маски, убивающие вирусы

Новости

В Югре работница закусочной победила грабителя с помощью кофе 14:21
Биологи вырастили финиковые пальмы из семян, найденных во дворце Ирода 14:19
Почти 230 граффити появится на улицах Москвы в ближайшее время 14:18
Установлена настоящая причина краха цивилизации острова Пасхи 14:05
Минск и Москва сформируют общий список невыездных граждан 14:03
Как самому устранить мелкие вмятины на кузове автомобиля 14:00
В Петербурге закрыли дело о смерти балетмейстера Мариинки у стоматолога 13:59
Рослесхоз предупредил о масштабных пожарах в Сибири 13:57
Агентство Kyodo: Премьер Японии может посетить Парад Победы в Москве 13:54
Посол РФ в Японии рассказал о ситуации с россиянами на борту круизного лайнера 13:49
Из Сирии в Россию вернулись 26 детей 13:47
Назначено новое руководство "Ленфильма" 13:47
Видео: В нижегородском зоопарке бурая медведица родила тройню 13:40
В Нижнем Новгороде появится "Белорусский квартал" 13:37
В Мурманске школьника незаконно отстранили от учебы за плохое поведение 13:36
Хулиган из мести сжег автомобиль соседей, потребовавших не шуметь 13:36
Вышел первый фильм с Хоакином Фениксом после его роли в "Джокере" 13:32
Вылетевший в Петербург самолет вернулся в Ростов 13:30
Обсерватория ALMA обнаружила следы "звездной битвы" 13:30
Украинские пограничники не пустили в страну российских актеров 13:25
Под Петербургом полицейские со стрельбой задержали пьяного водителя 13:20
В Москве обокрали звезду шоу "Х-Фактор" 13:18
В Москве госпитализирован актер Валерий Гаркалин 13:14
В Карелии уволили задержанного за взятку главу регионального Минтранса 13:14
В Осетии в ДТП с участием бронетранспортера пострадали пятеро 13:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
07.02.2020 13:15
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Новосибирские ученые разработали медицинские маски, убивающие вирусы

Текст: Никита Зайков
Специалисты Института химии твердого тела и механохимии (ИХТТМ) СО РАН создали медицинские маски нового поколения, способные не просто останавливать, но и убивать вирусы. Ученые полагают, что разработка будет эффективна и против коронавируса.
Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein
Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein

Как передает официальное издание СО РАН "Наука в Сибири", новосибирские химики предложили в качестве основы для масок использовать разработанный в НИИ материал, состоящий из состоит из мельтблауна и наносеребра. По заказу одной из частных компаний материал прошел испытания в научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор". Было доказано, что живые микроорганизмы через такой барьер не проходят. В частности, испытания проходили на вирусе гриппа А и на двух типах бактерий - стафилококке и E. coli.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Какие меры борьбы с новой инфекцией принимают в Сибири

- Мельтблаун используется во внутреннем слое обычной трехслойной медицинской маски. Это синтетический нетканый материал из очень тонких полипропиленовых микроволокон, имеющих диаметр порядка одного микрона. Обычно он пропитывается водоотталкивающей смесью. Мы же обрабатываем мельтблаун ионами серебра, - объясняет завлабораторией электрохимии гетерогенных систем ИХТТМ СО РАН кандидат химических наук Александр Медведев.

По словам ученого, такое соединение моментально убивает вирус. Но еще один плюс нового материала состоит в эффективной длительности использования масок. Если обычные рекомендуется менять каждые полтора-два часа, то маска из созданного в Новосибирске материала будет эффективно бороться с вирусами до десяти часов. И это в условиях непрерывного воздействия патогенной среды.

Фото: iStock
Уральские ученые предложили лекарство для борьбы с коронавирусом

Кроме того, маска с наночастицами серебра может самоочищаться - если снять ее на ночь, утром она будет готова для повторного использования. Если разработку удастся запустить в серийное производство, стоимость одной маски будет немногим выше, чем обычной.

По мнению ученых, новая маска должна справляться и с новым коронавирусом, хотя такие испытания не проводились.

- Если вирус гриппа А уничтожается нашим материалом, то, скорее всего, и другие вирусы, вызывающие инфекции дыхательных путей, должны подвергаться подобному же воздействию, - считает главный научный сотрудник ИХТТМ СО РАН академик Николай Ляхов. - Кроме того, вдыхаемые убитые вирусы могут выступать еще и в качестве вакцины, формируя у человека иммунитет. Это надо проверять в первую очередь, что, к сожалению, не в компетенции нашего института.

Общество Наука Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск Распространение нового коронавируса

Главное сегодня

Посол РФ в Японии рассказал о ситуации с россиянами на борту круизного лайнера
Украинские пограничники не пустили в страну российских актеров
Сергей Чеботарев назначен замминистра экономики
Россия вывела на орбиту 34 спутника связи OneWeb
Из Сирии в Россию вернулись 26 детей
Соцзащита
Соцзащита
Как выросли социальные пособия с 1 января 2020 года
Родина
Родина
Как не убивали Романовых. История знаменитой "утки" польского журналиста