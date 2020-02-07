В Омской области два человека пострадали при хлопке газа

Два человека госпитализированы после хлопка газа, произошедшего при самостоятельной заправке газового баллона в Седельниковском районе Омской области. Состояние одного из пострадавших крайне тяжелое.

О возгорании сообщили соседи погорельцев. На месте происшествия стражи порядка обнаружили два газовых баллона.

- Предварительно установлено, что утечка и хлопок газа произошли в результате самостоятельной заправки баллона, - сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. - В результате хозяин дома получил ожоги около 80 процентов и находится в тяжелом состоянии. Его супруга также госпитализирована, но получила менее тяжкие травмы.

В настоящее время полицейские уточняют все обстоятельства ЧП.

Между тем

Стражи порядка напоминают: эксплуатация газовых приборов требует соблюдения особых мер безопасности. Во избежание несчастных случаев следует приобретать и обслуживать газовые баллоны и оборудование только в специализированных организациях.