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07.02.2020 13:57
Рубрика: Происшествия

Рослесхоз предупредил о масштабных пожарах в Сибири

Текст: Татьяна Кузнецова (Новосибирск)
По прогнозам Рослесхоза, нынешней весной уровень пожароопасности в лесах может превысить среднемноголетний уровень сразу в нескольких регионах Сибири. Об этом рассказал замминистра природных ресурсов и экологии РФ, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко, сообщает ТАСС.

На совещании в Новосибирске глава Рослесхоза отметил, что особенно высока вероятность превышения многолетних уровней лесной пожароопасности в Иркутской области, Красноярском крае, республиках Алтай, Хакасия и Тыва.

Первых природных пожаров в столичном регионе ждут уже в марте

В частности, представителям лесной отрасли нужно быть готовым к тушению пожаров в апреле на востоке Республики Тыва и в юго-западной части Иркутской области. А в мае - на северо-западе Иркутской области, западе Республики Тыва, востоке Республики Алтай, юге Хакасии и в восточной части Красноярского края. Среди основных причин весенних пожаров в лесах - это переход огня с других территорий, чаще всего из-за сельхозпалов, а также неосторожное обращение с огнем граждан.

Напомним, что минувшим летом лесные пожары в России бушевали на площади около 10 миллионов гектаров и нанесли огромный ущерб лесному хозяйству. По предварительным оценкам специалистов, это ущерб оценивается в 10-14 миллиардов рублей.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск СФО Республика Алтай Лесные пожары

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