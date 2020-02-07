Рослесхоз предупредил о масштабных пожарах в Сибири

На совещании в Новосибирске глава Рослесхоза отметил, что особенно высока вероятность превышения многолетних уровней лесной пожароопасности в Иркутской области, Красноярском крае, республиках Алтай, Хакасия и Тыва.

В частности, представителям лесной отрасли нужно быть готовым к тушению пожаров в апреле на востоке Республики Тыва и в юго-западной части Иркутской области. А в мае - на северо-западе Иркутской области, западе Республики Тыва, востоке Республики Алтай, юге Хакасии и в восточной части Красноярского края. Среди основных причин весенних пожаров в лесах - это переход огня с других территорий, чаще всего из-за сельхозпалов, а также неосторожное обращение с огнем граждан.

Напомним, что минувшим летом лесные пожары в России бушевали на площади около 10 миллионов гектаров и нанесли огромный ущерб лесному хозяйству. По предварительным оценкам специалистов, это ущерб оценивается в 10-14 миллиардов рублей.