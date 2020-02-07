Томич устроил стрельбу, чтобы напугать коммунальщиков

Томская полиция начала проверку по факту стрельбы на улице Гагарина.

Сегодня около 10 часов 30 минут в дежурную часть ОМВД России по Советскому району Томска поступило сообщение о конфликте в центре города.

- Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, - сообщает УМВД России по Томской области. - По результатам проведенных мероприятий будет принято решение в соответствии с законодательством.

По предварительным данным, житель частного дома вышел на улицу с пистолетом, когда рабочие начали сбрасывать снег с крыши стоматологической поликлиники № 1 ему во двор. Пенсионер пытался остановить коммунальщиков, но они продолжали работу. Тогда возмущенный томич произвел предупредительный выстрел в воздух.

На видеозаписи, записанной сотрудниками поликлиники, слышно, как он предупреждает рабочего о том, что "следующий выстрел будет в цель".

Известно, что хозяин домовладения конфликтует с расположенной по соседству стоматологией уже давно.