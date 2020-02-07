В Иркутске полицейский три километра проехал на крыше угнанного авто

В Иркутске полицейский едва не пострадал при задержании двух автоугонщиков. Как сообщает пресс-служба регионального МВД, преступники три километра провезли его на крыше автомобиля, пытаясь сбросить.

О двух подозрительных гражданах в полицию сообщили источники. Оперативники устроили засаду и засекли их, когда они отключали сигнализацию автомобиля. Преступники увидели полицию и попытались скрыться.

"Один из полицейских, не растерявшись, успел забраться на крышу транспортного средства. На протяжении трех километров водитель иномарки на высокой скорости совершал опасные маневры. Несмотря на риск в любой момент оказаться на проезжей части, сотрудник уголовного розыска сумел удержаться на крыше", - говорят в МВД.

В это время угнанному автомобилю прострели и колесо, вынудив остановится. Угонщики были арестованы.