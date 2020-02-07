В Кузбассе попал в аварию микроавтобус с детской спортивной командой

В Кемеровской области попал в аварию микроавтобус, в котором ехала с соревнований детская спортивная команда из Магадана.

По предварительным данным регионального МВД, в минивэн Hyundai, направлявшийся в новокузнецкий аэропорт Спиченково, врезался автомобиль Lada Kalina, выехавший на встречную полосу.

В результате столкновения водитель легковушки получил тяжелые травмы и скончался на месте ДТП. Еще семь человек, ехавших в микроавтобусе, пострадали и были доставлены в больницу.

На месте аварии работают сотрудники полиции.