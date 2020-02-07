В Новосибирской области мужчина погиб под упавшей с крыши глыбой снега

В Поселке Октябрьский Мошковского района Новосибирской области погиб 84-летний мужчина, на которого с крыши здания рухнула глыба снега. В региональном Следственном управлении СКР возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

По данным следователей, пенсионер расчищал от снега двор малоэтажного жилого дома на улице Строительной. Снежная масса рухнула с крыши как раз в тот момент, когда мужчина находился у подъезда. От полученных повреждений он скончался на месте.

Следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства случившегося. В ведомстве предупреждают, что с наступлением оттепели следует проявлять особую осторожность. Особенное внимание состоянию снежного покрова на крышах следует обратить организациям, ответственным за содержание домов.

- В случае серьезного травмирования или гибели человека в результате падения льда или снега с крыши к уголовной ответственности привлекаются собственники домов, сотрудники управляющих компаний, лица, выполняющие административно-хозяйственные функции и руководители организаций и учреждений независимо от форм собственности, - подчеркивают в областном СУ СКР.