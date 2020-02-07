В Сибири мужчина с игрушечным пистолетом ограбил магазин

Полиция задержала жителя Чановского района Новосибирской области, который ограбил поселковый магазин, вооружившись игрушечным пистолетом. Как рассказали в региональном ГУ МВД, добычей преступника стала упаковка пельменей и женские духи.

Полиция задержала злоумышленника по горячим следам у него дома. Правда, изъять удалось лишь часть похищенного - полпачки пельменей. Как пояснил стражам порядка сам грабитель, остальное он успел съесть, а духи выпил. По его же словам, оружие было игрушечным. Как настоящий "профессионал", ранее не судимый мужчина выбросил его в снег по дороге домой. Но полицейские не теряют надежды найти пистолетик и приобщить к делу.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Отметим, что сегодня новосибирская полиция объявила в розыск еще троих грабителей, орудовавших на территории областного центра.

Один из них украл парфюмерию из магазина косметики на улице Крапоткина - ущерб оценивается в 9,5 тысяч рублей. Еще двое вынесли пять букетов роз из цветочного павильона на улице Выборной. Причем во втором случае злоумышленники действовали с применением грубой физической силы, предварительно облачившись в маски. Их добычу законные владельцы оценили в 15 тысяч рублей.