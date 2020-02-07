Главу УФСИН по Северной Осетии задержали по подозрению в растрате

В Северной Осетии возбуждено уголовное дело против начальника Управления федеральной службы исполнения наказания по региону Юрия Емельянова. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-бюро ФСИН, Емельянов задержан по подозрению в растрате.

"6 февраля в рамках возбужденного уголовного дела задержан начальник УФСИН России по Республике Северная Осетия-Алания Емельянов Ю. Г." - говорится в этой информации.

Уголовное дело заведено по части 4 статьи 160 УК РФ ("Присвоение или растрата, совершенные организованной группой или в особо крупном размере"). Максимальное предусмотренное наказание по этой статье - лишение свободы сроком на десять лет.

По данным ФСИН России, сотрудники собственной безопасности ведомства ведут оперативное сопровождение уголовного дела.