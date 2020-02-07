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07.02.2020 12:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Главу УФСИН по Северной Осетии задержали по подозрению в растрате

Текст: Михаил Сухарев (Северная Осетия)

В Северной Осетии возбуждено уголовное дело против начальника Управления федеральной службы исполнения наказания по региону Юрия Емельянова. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-бюро ФСИН, Емельянов задержан по подозрению в растрате.

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"6 февраля в рамках возбужденного уголовного дела задержан начальник УФСИН России по Республике Северная Осетия-Алания Емельянов Ю. Г." - говорится в этой информации.

Уголовное дело заведено по части 4 статьи 160 УК РФ ("Присвоение или растрата, совершенные организованной группой или в особо крупном размере"). Максимальное предусмотренное наказание по этой статье - лишение свободы сроком на десять лет.

По данным ФСИН России, сотрудники собственной безопасности ведомства ведут оперативное сопровождение уголовного дела.

Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Северная Осетия

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