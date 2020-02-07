В Дагестане 85 тысяч человек остались без света из-за непогоды

Во многих районах Дагестана наблюдалось резкое похолодание, сильный ветер, дождь и снег. По этой причине начались массовые отключения электроэнергии.

В пресс-службе Дагестанской сетевой компании рассказали "РГ", что без света остались 249 населенных пунктов. Нет электричества в некоторых микрорайонах Махачкалы. Всего стихия оставила без электроснабжения около 85 тысяч человек.

"В восстановительных работах задействованы 215 человек в составе 62 бригад, привлечены 52 единицы спецтехники. Решением штаба в зоне деятельности энергокомпании введен особый режим работы", - проинформировали в Дагестанской сетевой компании.

В компании "Россети Северный Кавказ" открыта "горячая линия" 8-800-775-91-12. Ее операторы в круглосуточном режиме готовы предоставить информацию о ситуации с перебоями в подаче электроэнергии и перепадами напряжения в сети.