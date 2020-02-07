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07.02.2020 12:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ингушетии подозреваемый в вымогательстве погиб при задержании

Текст: Алена Ларина (Магас)

Разыскиваемый правоохранительными структурами житель Ингушетии, пытаясь сбежать от полицейских, выпал из окна квартиры на пятом этаже и разбился насмерть. Об этом "РГ" сообщили в региональном управлении МВД РФ.

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Ранее мужчина был арестован по подозрению в вымогательстве и находился в СИЗО. В октябре прошлого года ему удалось сбежать по дороге из суда в следственный изолятор, благодаря незапертой двери автозака полицейской "Газели". По факту побега возбудили уголовное дело о служебной халатности.

Силовики нашли подозреваемого в одной из квартир жилого дома в Назрани, в которой также была обнаружена крупная партия героина. У беглеца при себе была граната. Кроме него, в квартире находились две женщины и мужчина.

От полицейских разыскиваемый решил уйти через окно и погиб.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия

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