В Осетии в ДТП с участием бронетранспортера пострадали пятеро

В Пригородном районе Северной Осетии на автодороге Сунжа - Комгарон столкнулись военный бронетранспортер и автомобиль УАЗ-452. По информации пресс-службы ГУ МЧС по республике, в результате ДТП, которое произошло накануне, пострадали пять человек.

"На 4-м километре автодороги Сунжа - Комгарон БТР-80 совершил столкновение с УАЗ-452. В результате дорожно-транспортного происшествия есть пострадавшие, все они госпитализированы в РКБ города Владикавказ и ЦРБ Пригородного района", - отмечается в сообщении ведомства.

В Госавтоинспекции Северной Осетии не уточнили причины ДТП, однако известно, что после столкновения обе машины вылетели с дороги. Для ликвидации последствий аварии на место выезжали пять сотрудников МЧС и одна единица техники.