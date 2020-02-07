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07.02.2020 10:23
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Двести художников одновременно написали Невский проспект

Текст: Евгения Цинклер
Фото: Сергей Николаев / РГ Фото: Сергей Николаев / РГ
Фото: Сергей Николаев / РГ

В Санкт-Петербурге прошел флешмоб "200 портретов Невского". Двести живописцев одновременно изображали участки главного проспекта Северной столицы.

Фото: Antonleto/ wikimedia.org
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Как сообщают в городском комитете по культуре, в акции приняли участие художники Александр Кондуров, Олег Николаенко, Иван Несветайло, Николай Цветков, Люся Ковалева-Кондурова, Татьяна Нега, Олег Петренко, Тамара Семенова, Лев Дутов, Анатолий Анненков, а также студенты и выпускники художественных школ и академий. Живописцы стояли с мольбертами по обе стороны Невского проспекта на фиксированных точках, и каждый писал свой участок.

Инсталляция из двухсот написанных полотен будет представлена на международной ярмарке современного искусства "Понаехали!". Она состоится 15 - 23 февраля в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

Между тем петербуржцы и гости города, проходившие по Невскому проспекту во время флешмоба, активно делятся в соцсетях фотографиями мероприятия с хештегами #200портретовневского и #понаехалиирады.

Культура Арт Живопись Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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