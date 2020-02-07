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07.02.2020 16:09
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Худрук "Санкть-Петербургъ Опера" Юрий Александров отмечает юбилей

Текст: Иван Зароков (Санкт-Петербург)
Сегодня, 7 февраля, 70 лет исполняется основателю и руководителю и директору Государственного Камерного музыкального театра "Санктъ-Петербургъ Опера" Юрию Александрову, сообщает коллектив театра.
Фото: Антон Тушин/ТАСС Фото: Антон Тушин/ТАСС
Фото: Антон Тушин/ТАСС

Юрий Александров имеет за плечами академическое музыкальное образование. В 1974 году он окончил Ленинградскую государственную консерваторию как пианист. Далее отучился на факультете музыкальной режиссуры.

Фото: Юрий Иванов/РИА Новости
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В 1978 году он пришел в Мариинский театр в качестве режиссера-постановщика. "Колокольчик" Доницетти, "Королева мая" Глюка, "Дон Жуан" и "Свадьба Фигаро" Моцарта, "Мавра" Стравинского, "Мазепа" Чайковского, "Аида", "Дон Карлос" и "Отелло" Верди, это неполный перечень спектаклей, которые режиссер поставил на сцене Мариинского театра.

А всего Юрий Александров поставил свыше 200 спектаклей на отечественных и мировых сценах. В 1987 году Юрий Александров основал Камерный музыкальный театр, впоследствии именно из него вырос театр "Санктъ-Петербург Опера". Каждая премьера в этом театре становится знаковым событием для Петербурга.

Именно здесь, на сцене "Санктъ-Петербургъ Опера" впервые в городе или даже в стране были поставлены многие оперы, например "Петр Великий - Царь всея Руси, или же Плотник из Ливонии", Адама де ла Аля, "Сокол" Бортнянского, "Белая роза" Циммермана, "Верую" Пигузова, "Адриенна Лекуврер" Чилеа, "Русская тройка, семерка, туз" по произведениям Н. Гоголя на музыку русских композиторов, "Белые ночи Федора Достоевского" Буцко, "Из еврейской народной поэзии" Шостаковича, "Туда и обратно" Хиндемита.

7 февраля юбилей Юрия Александрова в театре "Сантъ-Петербургъ Опера" отметят творческим вечером.

Культура Театр Музыкальный театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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