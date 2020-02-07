Мощнейший корабль мира на воздушной подушке отстрелялся на Балтике

Самый большой в мире десантный корабль на воздушной подушке "Евгений Кочешков" проекта 12322 "Зубр" выполнил артиллерийские стрельбы в морских полигонах Балтийского флота в Калининградской области.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту. Экипаж "Евгения Кочешкова" вел стрельбу из 140-миллиметровых пусковых установок системы "Огонь" (это морской аналог системы залпового огня типа "Град") по береговой батарее условного противника. Для ее обозначения поставили специальное буйковое поле.

Воздушные мишени, имитирующие авиацию условного противника, были поражены из 30-миллиметровых автоматических установок АК-630. Таким образом экипаж успешно сдал курсовую задачу К-2, которая предусматривает действия одиночного корабля по предназначению в море. Прошли также корабельные учения по борьбе за живучесть, радиационной, химической и биологической защите корабля в море.

Кстати

Хотя корабли проекта "Зубр" и называются "малый десантный корабль на воздушной подушке" (МДКВП), они являются крупнейшими в мире кораблями этого типа. Два из них - "Евгений Кочешков" и "Мордовия" - стоят на вооружении Балтийского флота. Для них доступно до 70 процентов береговой линии морей и океанов планеты, поскольку эти корабли способны передвигаться по земле, обходя небольшие препятствия (рвы и траншеи) и минные заграждения, двигаться по болотам и высаживать десант в глубине обороны противника.