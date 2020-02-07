Музей Иосифа Бродского начал работать в тестовом режиме

В Санкт-Петербурге открылся музей "Полторы комнаты" Иосифа Бродского. Пока он принимает посетителей в тестовом режиме: только группами и только по выходным, по предварительной записи на сайте "Бродский. Онлайн".

Но важно отметить: многолетние труды искусствоведа Михаила Мильчика по созданию мемориального музея Иосифа Бродского в его ленинградской квартире, откуда поэт эмигрировал в 1972 году, наконец-то увенчались успехом. Помогло этому участие предпринимателя Максима Левченко. С его помощью удалось выкупить соседнюю квартиру и большую часть той самой коммуналки в доме Мурузи, где семья Бродских занимала "полторы комнаты".

В коммуналке этой, к слову сказать, еще остается соседка Бродских, которая категорически отказалась менять свое привычное жилье на что-то иное. В конечном итоге сошлись на компромиссе: ее часть квартиры отгородили стеной, а часть, занимаемую некогда Бродскими и другими их соседями вкупе с приобретенной другой квартирой стала площадью музея.

Что сегодня можно здесь увидеть? Пока - голые стены в состоянии "недоремонта". Но это немало. Можно, как поэт, выйти на балкончик и полюбоваться видами улицы Пестеля и Преображенского собора, что не раз проделывал будущий Нобелевский лауреат. Можно прикоснуться к тем стенам, к вычурной лепнине на арках, отделяющих комнату от другой половины, которые наверняка трогала рука Бродского. И пройти по тому же скрипучему паркету, что хранит звук его шагов…

- Представить, как здесь все было при жизни Бродского, помогают видеопроекторы, транслирующие на стены фотографии семейного интерьера, - рассказывает куратор музея Павел Котляр. - Вот здесь, в "половинке" комнаты, часть у двери была отделена от другой платяным шкафом. В этом темном закутке устроил свою фотолабораторию отец Бродского, служивший фотографом Военно-морского музея. Кусок комнаты у окна принадлежал Иосифу. Задней стенки у "разделительного" шкафа не было, поэтому Иосиф ходил от себя к отцу прямо через шкаф.

Кстати, именно так, через шкаф, устроен сегодня и проход в эту мемориальную часть музея. А арки были заставлены другими шкафами, с громоздящимися поверх чемоданами.

В литературно-мемориальном музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме хранится более 4000 предметов, принадлежащих Бродскому. Некоторые из них представлена там в экспозиции "Американский кабинет Иосифа Бродского". Между двумя музеями уже есть договоренность, что часть вещей будет передано новому музею на временное хранение. И хотя музей в Фонтанном доме - государственный, а "Полторы комнаты" - частный, установить продуктивное взаимодействие получается.

- Конечно, разорять "Американский кабинет" никто не собирается, - подчеркивает Павел Котляр. - Мы надеемся, что наш музей пополнят и другие мемориальные вещи, из частных коллекций и других хранилищ. Например, мы знаем, что в одном из музеев Петербурга имеется книжный шкаф Иосифа Бродского…

Пока же основу коллекции нового музея составляют книги, документы, фотографии. А главное - аура места, так пронзительно увековеченная поэтом и в его стихах, и в мемуарной прозе.

Стоит сказать, что устроители музея планируют не только проводить здесь экскурсии, в ходе которых будут рассказывать зрителям о жизни и творчестве Бродского, об его эссе "Полторы комнаты" и знаменитом доме Мурузи. В планах авторов музея - поэтически чтения, лекции, выставки, причем не только посвященные Бродскому. Ведь доходный дом Мурузи, выстроенный молдавским князем в 70-х годах позапрошлого века, за свою жизнь дал приют множеству знаменитых литераторов. Во флигеле этого дома, например, жил Лесков, написавший здесь своего знаменитого "Левшу", более двух десятилетий тут квартировали Зинаида Гиппиус и Дмитрий Мережковский, в салоне которых перебывал весь "серебряный век". Корней Чуковский в начале 20-х организовал тут студию молодых переводчиков для "Всемирной литературы". И знаменитый "Цех поэтов" Гумилева начинал свою жизнь здесь же.