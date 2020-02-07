Назначено новое руководство "Ленфильма"

Руководителем старейшей киностудии страны "АО "Ленфильм" назначена Инесса Юрченко. Ее кандидатура, выдвинутая Министерством культуры РФ, поддержана советом директоров АО "Ленфильм", Советом кинематографистов СПб, утверждена Федеральным агентством по управлению государственным имуществом. "РГ" ранее писала о том, что с декабря 2019 года легендарная киностудия осталась без генерального директора - Эдуард Пичугин, который ранее занимал эту должность, оставил свой пост.

Инесса Юрченко - продюсер, член Ассоциации Продюсеров кино и телевидения, хорошо известна в киномире.

Последняя громкая работа кинопродюсера - фильм "Ржев". Но и другие ее работы имели громкий резонанс. Инесса Юрченко - руководитель и совладелец ООО "Триикс Медиа". Это компания, на счету которой такие фильмы и сериалы, как "Крылья империи", "Ленинград 46", "Литейный", "Невский", "Шеф", "Чужой район", "Купчино", "Настоятель", "Розыскник", "Великолепная пятерка", "Условный мент", "Братство десанта", "Наше счастливое завтра", "Казнить нельзя помиловать, "Реализация", "Лучшие враги", "Русский характер", Подсудимый", "Канцелярская крыса", "Ветеран", "Испанец", "Легенда для оперши", "Розыскник" и другие.

"Триикс Медиа" 13 лет работает с федеральными каналами. В ее "послужном списке" 180 проектов, 25 российских и международных наград. Это - крупнейшая кинокомпания в северо-западном регионе РФ, и, что примечательно - главный герой во всех фильмах компании Санкт-Петербург: "Невский", "Ленинград 46", "Купчино" - многие сериалы и фильмы имеют названия, связанные с городом.

Коллеги знают Инессу Юрченко как требовательного специалиста, умелого организатора, человека, знающего специфику всех сегментов производства, работающего с высокой самоотдачей. Она обеспечивает работой более 1500 человек в Петербурге, сохраняя традиции ленфильмовской школы. Работала с легендарным режиссером Александром Рогожкиным. На будущую работу Юрченко на должности генерального директора "Ленфильма" представители киноиндустрии возлагают большие надежды.

Справка "РГ":

Инесса Юрьевна Юрченко - кинопродюсер, юрист, экономист.

В 1990 году окончила юридический факультет Государственного Университета им. Ленинского Комсомола. В 2002 получила второе высшее образование на экономическом факультете Ленинградского Государственного Университета им А.С. Пушкина.

С начала 1990 -х по 2015 гг. была членом Международной коллегии адвокатов (Санкт-Петербург).

Начиная с 2013 года - Генеральный продюсер ООО "Триикс Медиа". Состоит в Ассоциации Продюсеров, Кино и телевидения (АПКиТ).

У Инессы Юрченко 25 личных наград , в том числе Ведомственная награда следственного комитета РФ.