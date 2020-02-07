Под Петербургом полицейские со стрельбой задержали пьяного водителя

В Ленинградской области на подъезде к Тосно полицейским пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить автомобиль Chevrolet. Водитель легковушки был пьян, сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники полиции обратили внимание, что машина очень странно двигается по трассе. Стражи порядка потребовали от водителя, чтобы он остановил автомобиль. Но машина стала наоборот набирать скорость.

Началась погоня. Водитель легковушки игнорировал правила дорожного движения. Ситуация становилась опасной. Тогда сотрудники полиции выстрелили в воздух и начали стрелять по колесам. Но и это не отрезвило водителя. Когда машина свернула на проселочную дорогу, ее наконец удалось задержать.

За рулем оказался 19-летний житель Петербурга. Сейчас он общается с полицейскими и пытается найти хоть какое-то объяснение своему поведению.