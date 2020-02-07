Ученые определили местонахождение древнейшего льда планеты

Группа исследователей из Арктического и антарктического научно-исследовательского института вернулась из похода в Ледораздел В, это область Центральной Антарктиды, где мнению ученых, может находиться самый древний лед на планете. Это самая труднодоступная область континента и ранее там не ступала нога человека, сообщает пресс-служба института.

Исследователи привезли из похода пробы снега и снежно-фирновые керны, это многолетний спрессованный снег. Он был получен из скважины, пробуренной на глубине 20,5 метров. Также был заложен шурф.

По оценкам исследователей, именно в леднике Ледораздела В может находиться самый древний лед на Земле. Его возраст может оказаться более миллиона лет.

Во время похода ученые провели радиолакационную съемку снежной толщи, измерили высоту ледника. Также каждые пять километров измерялась плотность снега, брались пробы для определениях его химического состава. Изучать эти пробы будут в петербургской лаборатории института.

Ожидается, что первые результаты исследований будут получены летом 2020 года. На основании полученных данных ученые рассматривают возможность организовать глубокое бурение ледника и добраться до того самого льда, который появился более одного миллиона лет назад.

Изучение этого льда позволит ученым узнать очень многое о Земле тех времен, например, о том, каким тогда был климат на планете.