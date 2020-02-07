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07.02.2020 15:37
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Янтарной комнате разрешили делать селфи

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Юрий Белинский/ТАСС Фото: Юрий Белинский/ТАСС
Фото: Юрий Белинский/ТАСС

В Екатерининском дворце музея-заповедника "Царское село" разрешили любительскую фотосъемку в Янтарной комнате. Ранее посетители не имели права делать здесь селфи.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию музея-заповедника, запрет снят по многочисленным просьбам посетителей. И сделано это в низкий сезон.

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С большой вероятностью летом, когда число посетителей резко возрастет, в Янтарной комнате снова запретят фотографирование.

"Царское село" - это один из самых посещаемых музеев Петербурга. Каждое лето, чтобы попасть в Екатерининский дворец, туристы и гости города выстаивают огромные очереди. Иногда время ожидание превышает четыре часа.

Чтобы успеть принять всех туристов, музей пошел на очень жесткие меры. Так, в сезон туристы, как индивидуальные, так и групповые, могут ходить только в одном направлении. Возвращаться в залы нельзя. Чтобы не повредить экспонаты, вдоль прохода протянуты тросы. Заступать за них нельзя.

Янтарная комната - это одно из самых известных помещений музея. И многие посетители стремятся сделать здесь селфи. Именно поэтому, чтобы не терялось время, и был введен запрет на фотографирование.

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