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07.02.2020 16:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Карелии экс-директор потратил 46,5 миллиона казенных денег в казино

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)

В Карелии бывший директор коммерческой организации похитил 46,5 миллиона рублей. Эти деньги он проиграл в интернет-казино. По решению Костомукшского городского суда он должен возместить весь ущерб, сообщает пресс-служба суда.

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К казино мужчина пристрастился еще пять лет назад. И все эти годы он тратил на игру деньги договора подряда с одной из организаций. Для этого в бухгалтерских документах указывал не соответствующие действительности сведения, умышленно завышал стоимость работ. Деньги переводил на свой расчетный счет, а потом их проигрывал в интернет-казино.

Суд признал обвиняемого виновным и приговорил его к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. С него будет взыскана сумма ущерба в 46,5 миллиона рублей.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия

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