В Карелии экс-директор потратил 46,5 миллиона казенных денег в казино

В Карелии бывший директор коммерческой организации похитил 46,5 миллиона рублей. Эти деньги он проиграл в интернет-казино. По решению Костомукшского городского суда он должен возместить весь ущерб, сообщает пресс-служба суда.

К казино мужчина пристрастился еще пять лет назад. И все эти годы он тратил на игру деньги договора подряда с одной из организаций. Для этого в бухгалтерских документах указывал не соответствующие действительности сведения, умышленно завышал стоимость работ. Деньги переводил на свой расчетный счет, а потом их проигрывал в интернет-казино.

Суд признал обвиняемого виновным и приговорил его к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. С него будет взыскана сумма ущерба в 46,5 миллиона рублей.