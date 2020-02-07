В Мурманске школьника незаконно отстранили от учебы за плохое поведение

Директор гимназии № 7 города Мурманска оштрафована за то, что отстранила от учебы одного из учеников гимназии за плохое поведение. Об этом сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Как отметили в надзорных органах, ученик второго класса гимназии был отстранен от занятий в ноябре 2019 года. Директор гимназии объяснила это тем, что мальчик вел себя "не очень хорошо". Его мать обратилась с жалобой на действия руководства гимназии в прокуратуру.

Прокурорская проверка подтвердила факт нарушения. Выяснилось, что второклассник в качестве наказания не посещал занятия более месяца. В отношении директора гимназии было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статье 5.57 КоАП РФ (нарушение или незаконное ограничение права на образование). Мировым судьей директор оштрафована на 30 тысяч рублей.

- После этого нарушение закона было устранено, - отметили в прокуратуре. - В декабре мальчик снова начал ходить в школу.