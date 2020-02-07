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07.02.2020 11:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге двое подростков провалились под лед

Текст: Вера Черенева

В Петербурге двое школьников провалились под лед на Лахтинском разливе. Мальчика смогли спасти, а находившаяся с ним девочка считается пропавшей без вести. Но надежд, что школьница могла выжить, спасатели не питают.

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Как сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, девочку искали силами водолазов, было осуществлено 14 спусков. В ближайшее время акваторию начнут обследовать с помощью беспилотников.

Стоит отметить, что в Петербурге из-за колебаний температуры лед на многих водоемах так окончательно и не встал. Если определенные участки малых рек и каналов покрылись тонким слоем льда, то на Неве или Финском заливе его практически нет.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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