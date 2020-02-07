В Петербурге покажут, как приходил первый поезд после прорыва блокады

Восьмого февраля в Петербурге на Финляндском вокзале пройдет историко-театральная реконструкция. Зрители увидят, как 77 лет назад в осажденный Ленинград прибыл первый поезд.

Как сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги, на Финляндском вокзале планируется воссоздать атмосферу событий февраля 1943 года, когда Ленинград соединили железнодорожной веткой с Большой землей. До этого полтора года осажденный город был отрезан от железнодорожных путей и единственным путем снабжения Ленинграда оставалась Дорога Жизни.

Временная железнодорожная ветка, построенная спустя 17 дней после прорыва блокады, получила название "Дорога Победы". Хотя сами машинисты, которые водили по ней составы, называли ее "Дорогой смерти". Ветка проходила в полутора километрах от линии фронта и постоянно подвергалась обстрелам противника.

Тем не менее, именно благодаря Дороге Победы было восстановлено снабжение осажденного Ленинграда продуктами, медикаментами, топливом.

Первый состав пришел в Ленинград 7 февраля 1943 года. Поезд привез в осажденный город 800 тонн сливочного масла.

По Дороге Победы курсировали паровозы серии Эу, они считались самыми надежными. Несколько таких паровозов сейчас отреставрированы. Фото: Наталья Онищенко/РГ

Тысячи ленинградцев пришли в тот день на Финляндский вокзал. Для города открытие железнодорожного сообщения стало праздником. Хотя до полного снятия блокады оставалось еще около года, железнодорожная ветка, пусть даже однопутная, временная и построенная в экстремальных условиях, стала первым шагом к возвращению к обычной жизни.

На Финляндском вокзале 8 февраля будет выставлен исторический подвижной состав. Можно будет увидеть технику времен Великой Отечественной войны, в том числе и модели паровозов, которые возили вагоны с грузами по Дороге Победы.

Кроме того, на Финляндском вокзале откроется полевая кухня.

Вход свободный, начало реконструкции в 11.40.