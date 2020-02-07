Авиаперевозки в Геленджик и Анапу в межсезонье могут субсидировать

Об этом сообщил журналистам глава Кубани Вениамин Кондратьев. По словам губернатора, уже есть первые договоренности по маршруту Санкт-Петербург - Геленджик.

- Проект планируем запустить в октябре этого года. Благодаря финансированию со стороны федерации и регионов туристы смогут купить билеты по сниженному тарифу, - подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Он уточнил, что уже прошла встреча с представителями бизнеса края, в том числе курортного. Была достигнута договоренность о том, что предприниматели предоставят свои предложения о загрузке отелей и количестве туристов, которые смогут обеспечить.

- Опираясь на эти данные, мы определим и заложим объем бюджетного финансирования, который необходимо направить на субсидирование перелетов, - добавил губернатор.

По его словам, это простимулирует отрасль и позволит загрузить курорты края в низкий сезон.

- Сегодня Кубань - востребованный для отдыха регион, наши курорты могут работать круглогодично. Параллельно с сервисом и инфраструктурой нужно развивать и делать доступными авиаперевозки. Сейчас ценообразование складывается таким образом, что цены на курортах в межсезонье низкие, но не все могут позволить себе купить билеты на самолет, - резюмировал Вениамин Кондратьев.