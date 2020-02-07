На берег Черного моря за день выбросило четырех дельфинов

Только в течение одного дня на Черноморское побережье Краснодарского края - в районе Сочи, Геленджика и Анапы - выбросило четырех мертвых дельфинов. Об этом корреспонденту "РГ" сообщила директор сочинского Центра спасения дельфинов "Дельфа" Татьяна Белей.

В Геленджике обнаружили истощенную белобочку со следами попадания в рыболовные сети, в Лазаревском районе Сочи - азовку-альбиноса. В Анапе нашли двух дельфинов - белобочку в поселке Витязево, а также останки неизвестного вида этого животного в поселке Джемете.

- Всего с начала нынешнего года зафиксировано 13 подобных случаев, а в 2019 году их было 250, - говорит Татьяна Белей. - Основная причина выбросов дельфинов - попадание в рыболовные сети, а также в результате болезней из-за загрязнения морской воды.

По словам руководителя центра, для помощи в спасении животных им требуются волонтеры: в Лазаревский район Сочи, Туапсе, Геленджик и на Таманский полуостров.

- Скоро начнется сезон многочисленных выбросов, - продолжила Белей. - В прошлом году с марта по май нам поступало по пять-десять звонков в день. Нам всегда нужны активные волонтеры на побережье Краснодарского края.

Кстати

Если вы увидели погибшего или живого дельфина в ослабленном состоянии или застрявшего в рыболовных сетях, то просьба сразу позвонить на горячую линию Центра спасения дельфинов "Дельфа" по телефону: 8-938-888-15-95.