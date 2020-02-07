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07.02.2020 18:31
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На берег Черного моря за день выбросило четырех дельфинов

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Только в течение одного дня на Черноморское побережье Краснодарского края - в районе Сочи, Геленджика и Анапы - выбросило четырех мертвых дельфинов. Об этом корреспонденту "РГ" сообщила директор сочинского Центра спасения дельфинов "Дельфа" Татьяна Белей.

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
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В Геленджике обнаружили истощенную белобочку со следами попадания в рыболовные сети, в Лазаревском районе Сочи - азовку-альбиноса. В Анапе нашли двух дельфинов - белобочку в поселке Витязево, а также останки неизвестного вида этого животного в поселке Джемете.

- Всего с начала нынешнего года зафиксировано 13 подобных случаев, а в 2019 году их было 250, - говорит Татьяна Белей. - Основная причина выбросов дельфинов - попадание в рыболовные сети, а также в результате болезней из-за загрязнения морской воды.

По словам руководителя центра, для помощи в спасении животных им требуются волонтеры: в Лазаревский район Сочи, Туапсе, Геленджик и на Таманский полуостров.

- Скоро начнется сезон многочисленных выбросов, - продолжила Белей. - В прошлом году с марта по май нам поступало по пять-десять звонков в день. Нам всегда нужны активные волонтеры на побережье Краснодарского края.

Кстати

Если вы увидели погибшего или живого дельфина в ослабленном состоянии или застрявшего в рыболовных сетях, то просьба сразу позвонить на горячую линию Центра спасения дельфинов "Дельфа" по телефону: 8-938-888-15-95.

Общество Природа Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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