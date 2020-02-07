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07.02.2020 10:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Дону завершили расследование дела о серийном убийце и насильнике

Текст: Николай Грищенко

В Ростовской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в изнасиловании и убийствах пяти девушек.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Как сообщает пресс-служба СКР региона, в октябре 2018 года на территории жилого комплекса "Суворовский" маньяк напал 25-летнюю женщину, изнасиловал ее и задушил.

"В ходе расследования уголовного дела следователям удалось получить неопровержимые доказательства причастности мужчины не только к преступлениям, совершенным в 2018 году, но и к ряду аналогичных преступлений, совершенных им в прошлые годы", - говорится в сообщении.

Оказывается, что еще в 2000 году, будучи военнослужащим, он покинул воинскую часть в Ростове-на-Дону и убил женщин 27 и 32 лет. В ноябре 2001 года и в июле 2003 года мужчина изнасиловал и убил 16-летнюю девушку и 41-летнюю женщину.

"Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщили в ведомстве.

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