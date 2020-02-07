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07.02.2020 15:48
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На южном берегу Крыма запретят строить жилье ближе 500 метров от моря

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Правительство Крыма инициирует законодательный запрет строительства жилья на полуострове в прибрежной полосе на Южном берегу Крыму. Об этом сообщил вице-премьер Совета министров Крыма Евгений Кабанов.

Фото: Илья Изотов/ РГ
На южном берегу Крыма запретят новую жилую застройку

- На ЮБК будет строиться жилье либо социальное, либо по федеральной целевой программе - для расселения из ветхого и аварийного жилья, для детей-сирот, - уточнил Кабанов. - И будет введен запрет на строительство жилья в 500-метровой зоне. Можно будет строить только гостиницы и апарт-отели.

Новая норма может быть законодательно оформлена до конца первого квартала 2020 года.

Напомним, ранее правительство Крыма анонсировало снос около 9000 объектов на берегу полуострова. На эти цели в бюджете запланировали один миллиард рублей. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, безусловно будут снесены все самострои. К объектам, построенным с украинскими разрешительными документами, но мешающим развитию территорий или "противоречащим здравому смыслу", в Совете министров пообещали применить механизм принудительного выкупа.

Отметим, что в украинский период также существовал запрет строительства в 100-метровой прибрежной полосе, но он повсеместно в Крыму нарушался. В этом году у местных органов власти появится правовой механизм для быстрого сноса объектов на берегу.

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