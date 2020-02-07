Путин представил Лукашенко новых членов правительства

"Как и договаривались, продолжаем нашу работу, второй тайм, так сказать, используя спортивную терминологию, имею в виду, что мы спортом только что позанимались", - заметил Владимир Путин.

Пока спецборт с российской делегацией противостоял сложным погодным условиям, лидеры двух стран подробно поговорили о всех вопросах повестки. "Сейчас можно уточнить уже в расширенном составе, и, кроме всего прочего, я хочу, чтобы вы познакомились с новыми членами правительства России", - сказал Путин.

Лукашенко заметил, что "уже хорошо познакомился" с новыми членами российского Кабмина. "Мы поговорили, всяких пакостей повспоминал из нашей общей давней истории, тоже им рассказал", - добавил он. "Это зря, надо помнить только хорошее", - рассмеялся российский лидер. На что белорусский президент сказал, что его комментариев никто и не слышал.

"У нас уже пятый тайм сегодня", - посчитал по-другому президент Беларуси. "Так что мы плодотворно сегодня поработали, и спасибо, что вы предложили провести эту встречу, чтобы познакомиться с членами нового правительства", - заключил он.