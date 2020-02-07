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07.02.2020 15:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Астрахани суд приговорил педофила к 22 годам лишения свободы

Текст: Николай Грищенко

Кировский районный суд Астрахани признал 30-летнего местного жителя виновным в совершении 43 эпизодов преступлений против половой неприкосновенности детей. Решением суда преступнику назначено 22 года лишения свободы. Отбывать наказание педофил будет в исправительной колонии строгого режима.

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Как сообщили в пресс-службе СК по региону, мужчина с марта по декабрь 2018 года познакомился через социальные сети с десятью девочками в возрасте от 9 до 14 лет.

"Путем психологического давления и угроз мужчина заставлял потерпевших присылать ему фотографии и видео интимного характера", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, в ходе расследования уголовного дела выявлены факты встреч мужчины с двумя девочками, которых он изнасиловал и совершил насильственные действия сексуального характера.

Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора преступнику.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астрахань

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