В Крыму под многоэтажное жилье выделят 10 площадок

Десять площадок будет выделено в Республике Крым для строительства многоквартирных жилых домов. Это позволит ввести в эксплуатацию после 2022 года шесть миллионов квадратных метров жилья. Об этом заявил вице-премьер Совета министров Республики Крым Евгений Кабанов.

- Эти 10 площадок в течение последующих пяти-шести лет дадут нам прирост 5,5-6 миллионов квадратных метров жилья, и мы сможем с 2022 года вводить на этих площадках жилье в рамках национального проекта, - рассказал Кабанов.

Проекты комплексной застройки планируется реализовать на участках с подведенной инфраструктурой в Симферополе, Симферопольском, Бахчисарайском районе, Евпатории и Феодосии. Например, только в Симферополе на площади 200 гектаров может появиться новый микрорайон Заводское (это территория бывшего аэропорта), где планируется возвести до 1,5 миллиона квадратных метров жилья, а также детские сады, школы и поликлиники. Сейчас проект на стадии разработки мастер-плана, под который оформляются земельные участки. Первый объекты в новом микрорайоне могут быть заложены уже в 2020 году.

В 2019 году, по данным Крымстата, в Республике Крым введено в эксплуатацию 782,1 тысячи квадратных метров жилья, что на 16 процентов меньше, чем в 2018-м. Причем, из этой цифры 569,7 тысячи квадратов возведено индивидуальными застройщиками. Также за 2019 год в республике сократилось на 35 процентов число выданных муниципалитетами разрешений на строительство, что неминуемо вызовет дальнейшее снижение темпов возведения жилья.