В Крыму под многоэтажное жилье выделят 10 площадок

Новости

ФАС заявила о снижении запасов медицинских масок 17:24
Томич устроил стрельбу, чтобы напугать коммунальщиков 17:15
На рязанском заводе из-за ЧП погиб рабочий 17:13
Митинг за отставку правительства Болгарии блокировал центр Софии 17:01
На юге Петербурга спасли новорожденную нерпу 17:00
Блогеры прокатились по льду в обутых в коньки "Жигулях" 17:00
Макрон представил свое видение ядерной стратегии Франции 16:57
Мощнейший корабль мира на воздушной подушке отстрелялся на Балтике 16:54
Бывший гендиректор "Ленфильма" отреагировал на назначение Инессы Юрченко 16:51
Путин раскрыл детали личной беседы с Лукашенко 16:49
Первый канал покажет серию "Триггера" в социальной сети 16:39
В Госдуме оценили решение о крупных выплатах ветеранам 16:39
Роспотребнадзор рассказал о ежедневных осмотрах студентов из КНР в Москве 16:36
В Карелии экс-директор потратил 46,5 миллиона казенных денег в казино 16:35
На Мальдивах усилена охрана туристов после нападения экстремистов 16:29
В Кении умер редкий слон с большими бивнями 16:25
Подозреваемый во взяточничестве министр Карелии попал в больницу 16:14
Банк России ожидает снижения ставок по ипотеке 16:13
Нарушения найдены у пермского перевозчика, чей автобус попал в ДТП 16:12
На съевшего собаку жителя Урала завели два уголовных дела 16:10
В Одессе демонтировали мемориальную доску в честь подпольщиков 16:10
Банк России спрогнозировал инфляцию на январь-март 16:03
В Кизляре открылся цех по производству легкомоторных самолетов 16:01
СК проверит сообщения о массовых убийствах в кировском госпитале 16:00
Что будет, если отказаться предъявлять инспектору ГИБДД права 16:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
07.02.2020 15:54
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Крыму под многоэтажное жилье выделят 10 площадок

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

Десять площадок будет выделено в Республике Крым для строительства многоквартирных жилых домов. Это позволит ввести в эксплуатацию после 2022 года шесть миллионов квадратных метров жилья. Об этом заявил вице-премьер Совета министров Республики Крым Евгений Кабанов.

- Эти 10 площадок в течение последующих пяти-шести лет дадут нам прирост 5,5-6 миллионов квадратных метров жилья, и мы сможем с 2022 года вводить на этих площадках жилье в рамках национального проекта, - рассказал Кабанов.

На южном берегу Крыма запретят строить жилье ближе 500 метров от моря

Проекты комплексной застройки планируется реализовать на участках с подведенной инфраструктурой в Симферополе, Симферопольском, Бахчисарайском районе, Евпатории и Феодосии. Например, только в Симферополе на площади 200 гектаров может появиться новый микрорайон Заводское (это территория бывшего аэропорта), где планируется возвести до 1,5 миллиона квадратных метров жилья, а также детские сады, школы и поликлиники. Сейчас проект на стадии разработки мастер-плана, под который оформляются земельные участки. Первый объекты в новом микрорайоне могут быть заложены уже в 2020 году.

В 2019 году, по данным Крымстата, в Республике Крым введено в эксплуатацию 782,1 тысячи квадратных метров жилья, что на 16 процентов меньше, чем в 2018-м. Причем, из этой цифры 569,7 тысячи квадратов возведено индивидуальными застройщиками. Также за 2019 год в республике сократилось на 35 процентов число выданных муниципалитетами разрешений на строительство, что неминуемо вызовет дальнейшее снижение темпов возведения жилья.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Экономика Недвижимость Земля Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

СК проверит сообщения о массовых убийствах в кировском госпитале
Хуснуллин назвал ставку по ипотеке в 9 процентов преступлением
Посол РФ в Японии рассказал о ситуации с россиянами на борту круизного лайнера
Украинские пограничники не пустили в страну российских актеров
СК просит арестовать замначальника Генштаба по делу о хищении 6,5 млрд рублей
Потребительский рынок
Потребительский рынок
Как распознать органическую продукцию
Законодательство
Законодательство
В России предложили ужесточить наказание за шум ночью