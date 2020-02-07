Новости

В Ингушетии подозреваемый в вымогательстве погиб при задержании 12:35
Автор трилогии о "Человеке-пауке" снимет сиквел "Доктора Стрэнджа" 12:30
Сергей Чеботарев назначен замминистра экономики 12:28
В Екатеринбурге загорелось производственное здание 12:28
Из-за теплой зимы в России могут исчезнуть комары 12:24
Официально: Харрисон Форд вернется к роли Индианы Джонса 12:17
Гражданство РФ можно будет получить без отказа от имеющегося 12:11
Все школы Иванова закрыли на карантин 12:10
Умер создатель "Госпиталя МЭШ" Джин Рейнольдс 12:02
У нового купе BMW номерной знак будет в "ноздрях" 12:02
В Омской области два человека пострадали при хлопке газа 11:59
СМИ: Солдатова находится в больнице в состоянии средней тяжести 11:53
В Петербурге двое подростков провалились под лед 11:52
В ЦОДД назвали адреса 57 новых камер фиксации нарушений 11:37
Январь в Москве стал самым темным за последние 20 лет 11:36
16 видов боевых искусств будут представлены на "Кубке Николая Японского" 11:35
В Сочи лжезастройщик обманул 19 человек почти на 13 млн рублей 11:34
У берегов Эстонии спасли экипаж российского траулера 11:31
В Нижегородской области отец обстрелял сына-полицейского 11:28
Москва планирует пятилетний эксперимент с искусственным интеллектом 11:27
Число погибших на дорогах Москвы сократилось вдвое 11:26
Делегация РФ вылетела на переговоры в Сочи с задержкой на два часа 11:19
В Петербурге покажут, как приходил первый поезд после прорыва блокады 11:16
На Урале пациенту заменили позвонки напечатанным на 3D-принтере имплантом 11:07
В Дагестане 85 тысяч человек остались без света из-за непогоды 11:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
07.02.2020 11:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи лжезастройщик обманул 19 человек почти на 13 млн рублей

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Сочи утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 57-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Кубани.

В Оренбурге на чиновников горадминистрации возбудили дело о хищениях

По версии следствия, с марта 2016 года по май 2017 года сочинец, имея в пользовании земельный участок, расположенный в поселке Дагомыс Лазаревского района, с разрешенным видом использования для индивидуального жилищного строительства, в нарушение требований законодательства стал заключать договоры купли-продажи, по условиям которых обязался передать в собственность помещения в многоквартирном жилом доме.

Он стал проводить подготовительные работы по возведению дома, но вскоре скрылся с полученными деньгами, причинив ущерб 19 человекам на общую сумму более 12,7 миллиона рублей.

Уголовное дело направили в Центральный районный суд Сочи. Подсудимый заключен под стражу. На его имущество наложен арест. Обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы, а также дополнительное наказание в виде штрафа до миллиона рублей и ограничение свободы до двух лет.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей
Пушков оценил отмену Лондоном части пошлин на товары РФ
Посольство РФ: Россиян нет среди зараженных коронавирусом на лайнере в Японии
Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против "Роснефти"
Россия вывела на орбиту 34 спутника связи OneWeb
Как распознать телефонного мошенника из псевдобанка
ЧП
ЧП
Коэффициент аварийности-2019 - одна авиакатастрофа на 2 миллиона рейсов