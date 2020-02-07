В Сочи лжезастройщик обманул 19 человек почти на 13 млн рублей

В Сочи утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 57-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Кубани.

По версии следствия, с марта 2016 года по май 2017 года сочинец, имея в пользовании земельный участок, расположенный в поселке Дагомыс Лазаревского района, с разрешенным видом использования для индивидуального жилищного строительства, в нарушение требований законодательства стал заключать договоры купли-продажи, по условиям которых обязался передать в собственность помещения в многоквартирном жилом доме.

Он стал проводить подготовительные работы по возведению дома, но вскоре скрылся с полученными деньгами, причинив ущерб 19 человекам на общую сумму более 12,7 миллиона рублей.

Уголовное дело направили в Центральный районный суд Сочи. Подсудимый заключен под стражу. На его имущество наложен арест. Обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы, а также дополнительное наказание в виде штрафа до миллиона рублей и ограничение свободы до двух лет.