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07.02.2020 15:02
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На RAWIFORUM 2020 выступит представитель международного агентства по ВИЭ

Текст: Олег Дмитриев
Спикером пленарного заседания форума "Ветроэнергетика в России: приоритет или эксперимент?" станет заместитель директора Центра инноваций и технологий Международного агентства по возобновляемой энергии (IRENA) доктор Роланд Реш.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

IRENA - организация, основанная в 2009 году для поддержки использования всех форм возобновляемых источников энергии, включая биоэнергетику, геотермальную, гидроэнергетику, энергию океана, солнца и ветра. Агентство содействует наращиванию темпов использования возобновляемых источников энергии во всем мире и распространению знаний и технологий в этой области. Члены организации - 161 страна, и еще 30 стран планируют присоединиться.

Фото: Рамиль Сидтиков/ РИА Новости
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На RAWIFORUM 2020 доктор Роланд Реш, профессор экономики энергетики в Дармштадском университете прикладных наук, представит доклад о трендах и прогнозе развития мировой ветроэнергетики. Он обладает солидным опытом работы на энергетических рынках, в области экономики энергетики и энергетических стратегий, управления интеграцией возобновляемых источников энергии, разработки энергетических проектов и финансирования проектов. Роланд Реш 15 лет работал в подразделении нефтегазовой и энергетической промышленности в Shell и E.ON. До прихода в E.ON был консультантом по энергетическому рынку в Lahmeyer International и исследователем в области возобновляемых источников энергии.

В настоящее время в IRENA Роланд Реш руководит разработкой проектов возобновляемой энергетики, известных как IRENA Project Navigator, RE Innovation (инновации в возобновляемой энергетике), Grids and Flexibility for the Power Sector Transformation (роль гибких электроэнергетических систем в преобразовании энергетического комплекса) и Gas Sector Transformation (преобразование газовой отрасли).

Справка "РГ"

Форум по ветроэнергетике RAWIFORUM 2020 состоится с 19 по 20 февраля в Москве. Его организует Российская Ассоциация Ветроиндустрии при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей, Ульяновского наноцентра ULNANOTECH и Российско-Германской внешнеторговой палаты. Регистрация на форум проходит на сайте RAWIFORUM 2020.

Экономика Экономика Отрасли Ресурсы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область RAWI Forum 2020 Международный Форум Российской Ветроиндустрии

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