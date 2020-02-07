Биолог рассказал о методах спасения амурского тигра

В Еврейской автономной и Амурской областях сейчас проживает около 20 особей амурского тигра. Полвека назад их там практически не оставалось. О восстановлении редких видов накануне дня российской науки журналистам рассказал академик РАН Вячеслав Рожнов.

Многолетние исследования позволили прошлогоднему лауреату Демидовской премии вместе с другими учеными разработать план по сохранению и возрождению популяции крупных хищников.

- У нас хорошая команда зоологов, которые помимо своего направления исследуют остальные биологические науки. Благодаря такому комплексному подходу нам удалось собрать знания, чтобы восстановить редкие виды хищных млекопитающих, например, амурского тигра. Сейчас проблеме вымирания этих животных уделяется большое внимание, - пояснил он.

Ученые исследовали кормовую базу тигра, отслеживали его перемещения при помощи спутниковых радиопередатчиков и фотоловушек, собирали информацию о ДНК по естественным выделениям животных. За счет современных технологий, в том числе молекулярно-генетического анализа, специалисты адаптировали детенышей, оставшихся без матери в тайге, к жизни в дикой природе.

По мнению Рожнова, сегодня научное сообщество оказалось в стороне от решения вопросов, затронутых в нацпроекте "Экология", хотя охрана окружающей среды - часть их основной миссии, прежде всего просветительской.

Между тем

Лауреатами неправительственной научной Демидовской премии 2019 года, которая вручалась уже 27-й раз, стали также химик Юрий Оганесян из Дубны и географ Александр Чибилев из Оренбурга. Академиков наградили за вклад в открытие новых химических элементов и изучение степей Евразии, соответственно.