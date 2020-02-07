На съевшего собаку жителя Урала завели два уголовных дела

Уголовное дело о краже и жестоком обращении с животными завели на жителя города Пласта в Челябинской области. Мужчина выкрал собаку из ветеринарного приюта, убил и впоследствии употребил ее в пищу, сообщили в пятницу в прокуратуре региона.

- Установлено, что 21 января 60-летний житель города Пласта отправился к приюту и подманив к себе собаку, увел ее на веревке домой, - сообщила представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - Затем он задушил животное, разделал тушу и употребил в пищу. Собака находилась в приюте на лечении, после того, как ее сбил автомобиль. Ее хозяин обратился в полицию с заявлением о хищении животного.

В отношении живодера возбуждено уголовное дело о краже и жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Оба дела соединены в одно производство. Причем, по версии следствия, мужчина мог и ранее промышлять убийством собак.

Расследование уголовных дел поставлено особый на контроль, отметили в прокуратуре.