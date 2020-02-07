На Урале пациенту заменили позвонки напечатанным на 3D-принтере имплантом

Свердловские нейрохирурги заменили пациенту пораженные опухолью позвонки имплантом, изготовленным на 3D-принтере.

"К нам поступил пациент с опухолью второго, третьего и четвертого шейных позвонков, растущей в позвоночный канал и глотку. Было решено провести четыре хирургических вмешательства", - рассказал врач областного онкодиспансера Алексей Дубских.

Имплант изготовили по индивидуальному заказу из титанового сплав. Немаловажно, что в будущем человек с ним спокойно сможет делать рентген, который может потребоваться в послеоперационный период.

"Это было первое сотрудничество клиники с инжиниринговой компанией, которая занимается печатью медицинских изделий", - пояснил Дубских.

По информации регионального департамента информационной политики, уже на первые сутки после установки импланта пациента перевели в обычную палату, все двигательные функции у него в норме.