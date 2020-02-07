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07.02.2020 14:32
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Уральские ученые "вырастили" нанотрубки для очистки воды и воздуха

Текст: Татьяна Воробьева

Ученые УрФУ и Уральского отделения РАН придумали, как применить диоксид титана для очистки воды и воздуха от вредных органических веществ. Физики "вырастили" тонкие пленки нанотрубок, которые являются фотокатализатором, пояснили в пресс-службе вуза.

Поглощая фотоны солнечного или искусственного света видимого спектра, вещество ускоряет процесс разложения загрязняющих органических примесей. Как показали испытания, разработка в два раза эффективнее существующих аналогов.

Фото: iStock
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"Наша разработка не только экономически выгодна, но и экологична, - говорит руководитель научного проекта, академик РАН, директор Института металлургии УрО РАН, профессор кафедры физических методов и приборов контроля качества УрФУ Андрей Ремпель. - Используя солнечный свет, мы обходимся без дополнительных источников энергии, без вредного ультрафиолета".

Более того, по словам специалисты, с помощью диоксида титана можно извлекать водород путем расщепления простой воды. Не требуется строить ГЭС, например, которые наносят природе ущерб - это тоже вклад в развитие чистой энергетики.

Уральские бизнесмены - партнеры ученых - готовы приступить к выпуску нанотрубок диоксида титана и высокотехнологичных изделий из них в промышленных объемах.

"На Урале очень высокая концентрация титано-магнетитовых руд, из которых можно получать диоксид титана. Можно сказать, мы ходим ногами по сырью для "выращивания" нанотрубок", - отметил профессор.

Общество Наука Общество Экология Экономика Отрасли Энергетика Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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