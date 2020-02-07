В Екатеринбурге открылся офис почетного консула Словении

Офис почетного консула Республики Словения открылся в Екатеринбурге в здании на Комвузовской. По мнению исполняющего обязанности губернатора Свердловской области Алексея Орлова, это будет хорошим импульсом к расширению сотрудничества как в сфере бизнеса и туризма, так и в области культуры и образования.

"На федеральном уровне у России и Словении хорошие отношения, мы можем ими гордиться. Это прекрасная основа для развития связей с регионами. Почетный консул поможет нам активизировать сотрудничество с областью и со всем Уральским регионом", - отметил чрезвычайный и полномочный посол Словении в РФ Бранко Раковец.

По данным свердловского департамента информационной политики, в январе сентябре 2019 года товарооборот со Словенией составил порядка 10 миллионов долларов. Средний Урал поставлял в основном лес, электротехническое оборудование, металлы, а южноевропейская страна - машиностроительную продукцию.