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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Екатеринбурге открылся офис почетного консула Словении

Текст: Екатерина Призова
Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ

Офис почетного консула Республики Словения открылся в Екатеринбурге в здании на Комвузовской. По мнению исполняющего обязанности губернатора Свердловской области Алексея Орлова, это будет хорошим импульсом к расширению сотрудничества как в сфере бизнеса и туризма, так и в области культуры и образования.

Фото: iStock
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"На федеральном уровне у России и Словении хорошие отношения, мы можем ими гордиться. Это прекрасная основа для развития связей с регионами. Почетный консул поможет нам активизировать сотрудничество с областью и со всем Уральским регионом", - отметил чрезвычайный и полномочный посол Словении в РФ Бранко Раковец.

По данным свердловского департамента информационной политики, в январе сентябре 2019 года товарооборот со Словенией составил порядка 10 миллионов долларов. Средний Урал поставлял в основном лес, электротехническое оборудование, металлы, а южноевропейская страна - машиностроительную продукцию.

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