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07.02.2020 12:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Екатеринбурге загорелось производственное здание

Текст: Екатерина Призова
Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области
Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области

На окраине Екатеринбурга на улице Маневровой тушат одноэтажное производственное здание.

Сообщение о пожаре спасатели получили в 13.24 по местному времени. Информации о пострадавших к данному часу не поступало. Известно, что до приезда спасателей самостоятельно эвакуировались десять человек.

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По предварительным данным свердловского главка МЧС, площадь пожара составила 300 квадратных метров. Огнеборцы локализуют пламя, не дают ему перекинуться на расположенные вблизи строения.

"Из горящего здания вынесены кислородные и газовые баллоны, то есть угроза взрыва и распространения огня предотвращена", - передает пресс-служба ведомства.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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