В Екатеринбурге загорелось производственное здание

На окраине Екатеринбурга на улице Маневровой тушат одноэтажное производственное здание.

Сообщение о пожаре спасатели получили в 13.24 по местному времени. Информации о пострадавших к данному часу не поступало. Известно, что до приезда спасателей самостоятельно эвакуировались десять человек.

По предварительным данным свердловского главка МЧС, площадь пожара составила 300 квадратных метров. Огнеборцы локализуют пламя, не дают ему перекинуться на расположенные вблизи строения.

"Из горящего здания вынесены кислородные и газовые баллоны, то есть угроза взрыва и распространения огня предотвращена", - передает пресс-служба ведомства.