В Югре работница закусочной победила грабителя с помощью кофе

Жительница небольшого городка Пыть-Ях в Югре смогла прогнать грабителя с помощью подручных средств, а именно - чашки с горячим кофе.

Инцидент случился накануне вечером в закусочной у железнодорожного вокзала: пьяный молодой человек зашел в заведение, попросил кофе, а потом начал угрожать женщине похожим на пистолет предметом и требовал выручку. Работница общепита не растерялась и вылила горячий напиток на руки нападавшему.

Злоумышленник выбежал из павильона, но его оперативно вычислили сотрудники угрозыска.

"Это был местный житель 1986 года рождения, ранее судимый за аналогичное преступление. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ "Разбой". Подозреваемый задержан", - сообщает ОМВД России по Пыть-Яху.