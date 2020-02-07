Режиссер "Бумера" Петр Буслов снял фильм "БУМЕРанг"

Компания Sony Pictures выпустит в широкий российский прокат новый фильм режиссера Петра Буслова "БУМЕРанг". Релиз картины запланирован на 2 апреля 2020 года.

По жанру фильм, в отличие от фильма "Бумер", который снимал ранее Буслов, комедия. Напомним, что "Бумер" был криминальной драмой. Дебют Буслова вышел в 2003 году, и сразу же зрители приняли его, как своего. В 2008 году вышел "Бумер. Фильм второй" - по словам Буслова - "совсем другая история". "БУМЕРанг", судя по всему, будет историей, в корне отличающейся от первых двух. Буслов после сериала "Домашний арест" честно заслужил репутацию комедиографа. Достаточно посмотреть, кто снимался в новой картине: Дмитрий Нагиев, Владимир Сычев, Тимофей Трибунцев, Елена Север, Роман Мадянов, Светлана Устинова, Максим Виторган, Андрей Хабаров, Валерия Сушина, Анна Уколова, Константин Мурзенко, Павел Ворожцов, Максим Коновалов, Семен Слепаков.

Авторы сценария комедии - Владимир Царенко, Петр Буслов. Они придумали и сняли историю о том, как Эдик (Дмитрий Нагиев) - самоуверенный богач, жесткий и циничный владелец аптечного бизнеса с криминальным прошлым - столкнулся с Петровичем.

Петрович (Тимофей Трибунцев) - художник-неудачник, пропивающий в своем гараже остатки таланта и здравого смысла.

"Петрович падает с крыши высотки на новенький бумер Эдика, купе-кабриолет с движком в 500 лошадей и ценой с семью нулями. Несчастный чудом выживает, но теперь он обязан вернуть Эдику стоимость разбитой машины. И долг этот нужно во что бы то ни стало выплатить. Эдик - человек принципа, прощать других - не в его правилах. Но все переворачивается самым неожиданным образом, ведь у вселенной, как известно, отличное чувство юмора", - так описывается фильм в релизе.