Новости

Делегация РФ вылетела на переговоры в Сочи с задержкой на два часа 11:19
В Петербурге покажут, как приходил первый поезд после прорыва блокады 11:16
На Урале пациенту заменили позвонки напечатанным на 3D-принтере имплантом 11:07
В Дагестане 85 тысяч человек остались без света из-за непогоды 11:06
Автоподстава не удалась: женщина картинно упала посреди дороги 11:05
Почти 40 процентов россиян недовольны своими начальниками 11:01
На Дону завершили расследование дела о серийном убийце и насильнике 10:54
Более половины российских туристов отправятся в Крым на поезде 10:38
Запуск американской ракеты Minuteman III сняли на видео 10:37
Эксперт назвал первоочередную меру для водной безопасности Крыма 10:28
Россия собрала более 120 миллионов тонн зерна 10:23
Двести художников одновременно написали Невский проспект 10:23
Москва системно повышает прозрачность и усиливает контроль в здравоохранении 10:19
Индия заключит с Россией контракт на поставку 21 истребителя МиГ-29 10:10
На Вятке ветерану войны отказали в выдаче льготного лекарства 10:07
Костромскую чиновницу поймали на краже элитного алкоголя из магазина 10:05
Алексей Гордеев переходит на должность зампреда Госдумы 10:01
Кроссоверы, которые покупали россияне в январе: лучшие по продажам 10:00
Полиция Приморья начала проверку "концлагеря для животных" 09:52
В Сибири мужчина с игрушечным пистолетом ограбил магазин 09:52
В Иркутске полицейский три километра проехал на крыше угнанного авто 09:49
Режиссер "Бумера" Петр Буслов снял фильм "БУМЕРанг" 09:43
Посольство РФ рассказало о ситуации на борту круизного лайнера в Японии 09:31
В Забайкалье пять человек отравились при ремонте канализации 09:27
В Хабаровске введут масочный режим 09:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
07.02.2020 09:43
Рубрика: Культура

Режиссер "Бумера" Петр Буслов снял фильм "БУМЕРанг"

Текст: Сусанна Альперина

Компания Sony Pictures выпустит в широкий российский прокат новый фильм режиссера Петра Буслова "БУМЕРанг". Релиз картины запланирован на 2 апреля 2020 года.

По жанру фильм, в отличие от фильма "Бумер", который снимал ранее Буслов, комедия. Напомним, что "Бумер" был криминальной драмой. Дебют Буслова вышел в 2003 году, и сразу же зрители приняли его, как своего. В 2008 году вышел "Бумер. Фильм второй" - по словам Буслова - "совсем другая история". "БУМЕРанг", судя по всему, будет историей, в корне отличающейся от первых двух. Буслов после сериала "Домашний арест" честно заслужил репутацию комедиографа. Достаточно посмотреть, кто снимался в новой картине: Дмитрий Нагиев, Владимир Сычев, Тимофей Трибунцев, Елена Север, Роман Мадянов, Светлана Устинова, Максим Виторган, Андрей Хабаров, Валерия Сушина, Анна Уколова, Константин Мурзенко, Павел Ворожцов, Максим Коновалов, Семен Слепаков.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Назначен генеральный директор "Роскино"

Авторы сценария комедии - Владимир Царенко, Петр Буслов. Они придумали и сняли историю о том, как Эдик (Дмитрий Нагиев) - самоуверенный богач, жесткий и циничный владелец аптечного бизнеса с криминальным прошлым - столкнулся с Петровичем.

Петрович (Тимофей Трибунцев) - художник-неудачник, пропивающий в своем гараже остатки таланта и здравого смысла.

"Петрович падает с крыши высотки на новенький бумер Эдика, купе-кабриолет с движком в 500 лошадей и ценой с семью нулями. Несчастный чудом выживает, но теперь он обязан вернуть Эдику стоимость разбитой машины. И долг этот нужно во что бы то ни стало выплатить. Эдик - человек принципа, прощать других - не в его правилах. Но все переворачивается самым неожиданным образом, ведь у вселенной, как известно, отличное чувство юмора", - так описывается фильм в релизе.

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

Главное сегодня

Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей
Пушков оценил отмену Лондоном части пошлин на товары РФ
Посольство РФ: Россиян нет среди зараженных коронавирусом на лайнере в Японии
Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против "Роснефти"
Россия вывела на орбиту 34 спутника связи OneWeb
Деловой завтрак
Деловой завтрак
Михаил Пиотровский: Эрмитаж важен не меньше, чем армия и экономика
Тест
Тест
Как хорошо вы знаете Чехова и его произведения?