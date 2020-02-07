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07.02.2020 06:32
Рубрика: Общество

Россия вывела на орбиту 34 спутника связи OneWeb

Фото: twitter.com/roscosmos Фото: twitter.com/roscosmos
Фото: twitter.com/roscosmos

Спутники связи британской компании OneWeb, запущенные российской ракетой-носителем "Союз-2.1б", выведены на орбиту. Получено подтверждение успешного отделения всех 34 спутников связи от разгонного блока "Фрегат", они выведены на целевые орбиты, говорится в сообщении "Роскосмоса" в Twitter.

Фото: iStock
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Ракета "Союз" стартовала в 00.42 мск с Байконура. Спустя 10 минут, разгонный блок "Фрегат" с космическими аппаратами отделился от третьей ступени ракеты на суборбитальной траектории, пишет РИА Новости. Выведение спутников на целевую круговую орбиту высотой 450 километров было обеспечено за счет двух включений двигателя "Фрегата". Отмечается, что аппараты OneWeb отделялись группами по два или четыре спутника.

Это был первый российский космический пуск в этом году. В конце декабря сообщалось, что в 2020 году Россия планирует осуществить более 40 космических пусков с "Байконура", "Восточного", "Плесецка" и "Куру".

Напомним, на днях глава правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, разрешающее привлекать российских военнослужащих к запускам британских спутников OneWeb с космодромов Восточный и Байконур. Документ позволяет Министерству обороны РФ на договорной основе использовать "космические системы и комплексы военного назначения" и привлекать личный состав армейских частей "для обеспечения запусков ракетами-носителями "Союз-2" с разгонными блоками "Фрегат-М" космических аппаратов OneWeb (Великобритания)".

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

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